بريطانيا تعلن استعدادها لمساعدة المغرب

لندن- (د ب أ)

أعلن وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي، أن بلاده مستعدة لتقديم العون للمغرب، عقب وفاة المئات إثر الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد ليلة الجمعة/السبت

وكتب كليفرلي عبر منصة إكس (تويتر سابقا)، "أنباء مؤلمة عن وقوع زلزال خارج مراكش بالمغرب".

وأضاف: "مستعدون لمساعدة أصدقائنا المغاربة بشتى الطرق الممكنة".

وأوضح، أن لندن تسعى إلى دعم المواطنين البريطانيين الذين تضرروا بسبب الزلزال.

وضرب زلزال، في وقت متأخر من أمس الجمعة، المملكة المغربية، مخلفًا 820 قتيلًا، و672 إصابة، بينها 205، حسبما أعلنت وزارة الداخلية المغربية في آخر بيان لها.

وأفادت وسائل إعلام مغربية، أن عشرات القتلى سقطوا جراء الزلزال المدمر في إقليمي ورزازات والحوز قرب مراكش بمملكة المغرب.

وأخلت إدارة المستشفى الجامعي محمد السادس، في مدينة مراكش جنوبي غرب العاصمة المغربية الرباط، جميع المرضى النزلاء بالمقر الرئيسي إلى مستشفى ميداني أقامته في ساحة المستشفى الجامعي، خوفًا من توابع الزلزال المدمر الذي ضرب مدينة مراكش وعدة مدن مغربية صباح اليوم السبت، مسجلًا 6.9 درجة على مقياس ريختر.