مقتل شرطيَّين بنيران مسلّحين في جنوب شرق إيران



أ ف ب

قُتل شرطيّان إيرانيان برصاص مسلّحين في محافظة سيستان بلوشستان، وفق ما ذكر الإعلام الرسمي، في أحدث حلقة من مسلسل الهجمات ضدّ قوات الأمن في المنطقة الواقعة في جنوب شرق البلاد.

وذكرت وكالة "إرنا" الرسمية ليل الأربعاء، أنّ الهجوم وقع في منطقة نائية قرب الحدود مع باكستان.

وقالت الوكالة، في نسختها العربية "استشهد اثنان من كوادر قوى الأمن الداخلي في مدينة تفتان إثر تعرضهما لهجوم إرهابي".

ولم تتّضح على الفور هوية المهاجمين أو ملابسات الهجوم.

وتشهد المحافظة المحاذية لأفغانستان اضطرابات ترتبط عادة بعصابات تهريب المخدرات أو بمتمرّدين من أقلية البلوش أو بمتشدّدين سنّة.

وسبق أن وقعت هجمات مشابهة أحدها في 23 يوليو، عندما قُتل أربعة شرطيين كانوا في دورية.

وجاء ذلك بعد أسبوعين على مقتل شرطيَّين وأربعة مهاجمين في إطلاق نار في المحافظة أعلنت جماعة "جيش العدل" مسؤوليتها عنه.

وأواخر مايو، ذكرت الشركة في تقرير بثّته "إرنا"، بأنّ قوات طالبان أطلقت النار على شرطي إيراني متمركز في سيستان بلوشستان.

كما شهدت زاهدان، عاصمة المحافظة، تظاهرات في سبتمبر، إثر أنباء عن اغتصاب شرطي لمراهقة في المنطقة.