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BBC

كوريا الشمالية بصدد طرد الجندي الأمريكي عبر الحدود بشكل غير شرعي

03:39 م الأربعاء 27 سبتمبر 2023

كوريا الشمالية

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سول - (د ب أ)

نقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" اليوم الأربعاء عن وسائل إعلام كورية شمالية القول إن الجارة الشمالية بصدد طرد جندي أمريكي دخل البلاد دون تصريح في منتصف يوليو .

وكان الجندي ترافيس كينج، عبر في 18 من يوليو، المنطقة منزوعة السلاح التي تفصل بين كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية، اللتين لا تزالان رسميا فى حالة حرب منذ أن بدأ الصراع بينهما في خمسينيات القرن الماضي.

واستغرق الأمر أسابيع حتى تؤكد بيونج يانج مكان وجود كينج.

في الوقت نفسه، ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية في بيونج يانج في أغسطس الماضي، أن الجندي دخل البلاد "لأنه كان يحمل مشاعر سيئة تجاه سوء المعاملة اللاإنسانية والتمييز العنصري داخل الجيش الأمريكي".

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كوريا الشمالية طرد جندي أمريكي

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