مسيرة تركية تستهدف عناصر من حزب العمال الكردستاني شمال العراق

بغداد - (د ب أ)



قصفت طائرة مسيرة تركية عجلة حافلة تقل عناصر حزب العمال الكردستاني في محافظة السليمانية إحدى مدن إقليم كردستان العراق شمالي بغداد.

وذكرت قناة "أي نيوز" العراقية، في نبأ عاجل اليوم الأربعاء ، أن طائرة مسيرة تركية قصفت عجلة لحزب العمال الكردستاني في محافظة السليمانية، مشيرة إلى عدم معرفة حجم الأضرار المادية والبشرية.

وكان ثلاثة من قوات جهاز مكافحة الإرهاب قتلوا وأصيب مثلهم في قصف لمسيرة تركية استهدف مطار عربت في محافظة السليمانية قبل يومين.

وانتقدت الرئاسة العراقية الهجمات العسكرية التركية للأراضي العراقية وتحديداً في إقليم كردستان ودون مسوغ عسكري أو أمني.

وذكرت الرئاسة العراقية، في بيان صحفي :" أوضحنا للجهات التركية المعنية في مراتٍ سابقة، أن العراق على استعداد للجلوس مع الجهات الأمنية المعنية لسد الثغرات التي تعتقد تركيا أنها أماكن تسلل لمن يريد المساس بأمنها ودون أن نرى استجابة حقيقية دعواتنا" .

وأوضحت "أن وقوع بعض الخروقات الأمنية وبعض العمليات العسكرية بين دول الجوار ممكنة الحدوث لكن شن هجمات عسكرية متتابعة تطال المدن والمدنيين فضلا عن العسكريين، فهذا أمرٌ يرفضه القانون الدولي ويتعارض مع مبادئ حسن الجوار، لاسيما إذا كان العدوان بأسلحة لا تستخدم إلا للحروب المفتوحة كالطائرات المسيرة التي أصبحت وسيلة معتادة للعدوان التركي على الأراضي العراقية".

وأكدت أن ما يجري هو تهديد" للأمن والاستقرار الذي ينعم به العراق اليوم والذي لم يشهده منذ سنة 2003، ونحن ندين بأشد العبارات هذه الاعتداءات المتكررة على مدن الإقليم الآمنة".