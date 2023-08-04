الجيش السوري يدمر مسيرتين ويسقط 3 أخرى أطلقها متشددون على ريف حلب
وكالات
قالت وزارة الدفاع السورية في وقت متأخر مساء يوم الخميس إن القوات المسلحة دمرت طائرتين مسيرتين وأسقطت ثلاثة أخرى أطلقتها "تنظيمات إرهابية" في محاولة للاعتداء على وحدات عسكرية في ريف حلب الشمالي والغربي.
وأضافت، أن القوات المسلحة ردت على هذه التنظيمات باستهداف مقرات قيادتها وأوقعت عددا من القتلى والمصابين في صفوفها.
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