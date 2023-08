بالفيديو.. تحطم طائرة خاصة تابعة لقائد فاجنر ومقتل جميع ركابها

وكالات

تحطمت طائرة روسية خاصة يستخدمها قائد قوات فاجنر بريغوجين بشكل متكرر، حسبما أعلنت وسائل إعلام تابعة لقوات فاجنر.

ذكرت تقارير إعلامية روسية متعددة أن جميع ركاب الطائرة والبالغ عددهم 10 ركاب لقوا حتفهم جميعًا من بينهم قائد فاغنر، لكن ووفقا لما أعلنته العربية في نبأ عاجل، فإنّه لا تأكيد حتى الآن على أنّ قائد فاجنر كان على متن الطائر ولقي حتفه هو الآخر.

ووفقا لوسائل إعلام روسية، فإن الطائرة المحطمة كانت مملوكة لبريغوجين، لكنه عادة ما كان يطير على متن طائرة أخرى.

BREAKING — A Russian jet frequently used by Prigozhin crashed, per pro-Wagner telegram accounts.

Multiple Russian media reports say all 10 people on board died.

The crashed jet belonged to Prigozhin, but he usually flew on another plane - source tells Readovka

— Ragıp Soylu (@ragipsoylu) August 23, 2023