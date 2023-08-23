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BBC

السعودية تعلن إصدار تأشيرات زوار الحرمين خلال 24 ساعة

08:34 م الأربعاء 23 أغسطس 2023

توفيق بن فوزان الربيعة

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الرياض- (د ب أ)

كشف وزير الحج والعمرة السعودي، توفيق الربيعة، عن إمكانية إصدار تأشيرة زيارة الحرمين خلال 24 ساعة.

جاء ذلك على هامش أعمال زيارة الوزير على رأس وفد رسمي إلى باكستان، للوقوف على المبادرات الرائدة في تطوير أنظمة العمرة وتسهيل رحلة زوار الحرمين الشريفين، تم خلالها توقيع اتفاقية جديدة تهدف إلى زيادة عدد رحلات الطيران وخفض التكاليف على الحجاج والمعتمرين الباكستانيين.

وأوضح الربيعة، إلى أن منصة إصدار التأشيرات تسهم في إصدار تأشيرات زوار الحرمين في أقل من 24 ساعة، وذلك للسعي في تطوير أنظمة العمرة وتسهيل رحلة الزوار، كما يمكن تمديد فترة التأشيرة من 30 يوم إلى 90 يوم، بحسب الوزارة اليوم الأربعاء.

وتابع أن منصة "نسك" المنصة الوطنية الموحدة المعتمدة لتسهيل الإجراءات على الحجاج، وتمنح الحجاج والمعتمرين حرية اختيار الفنادق وما يتعلق بهم.

وقال:"إنه يمكن للمعتمرين الباكستانيين زيارة الأماكن السياحية والتاريخية والثقافية، وزيارة أي منطقة في السعودية"، مؤكدا "أن هدفنا في وزارة الحج هو أن تكون تجربة عمرة تاريخية لا تنسى".

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