نتنياهو يطلب تمديد الخدمة 6 أشهر للجنود النظاميين

وكالات

ذكرت القناة الـ13 الإسرائيلية، أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طلب في محادثات مغلقة الإسراع بسن قانون يمدد الخدمة 6 أشهر للجنود النظاميين.

كانت هيئة البث الإسرائيلية، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أبلغ مجلس الوزراء الأمني أنه يدرس نقل مسؤولية توزيع المساعدات في غزة إلى الجيش.

كانت هيئة البث الإسرائيلية، قالت إن هناك وثيقة تؤكد أن جيش الاحتلال والمخابرات كانا على علم بخطة حماس قبل 3 أسابيع من هجوم أكتوبر.

وأضافت هيئة البث، أن وثيقة حصلت عليها فرقة غزة توضح خطة حماس وما تضمنته من اختطاف ما بين 200 إلى 250 أسيرا، موضحة أن الوثيقة شرحت بالتفصيل عملية احتجاز الأسرى وكيفية التصرف في الحالات القصوى.

وقال مصدر أمني، إن الوثيقة كانت معروفة لقيادة الاستخبارات ولقيادة فرقة غزة على أقل تقدير.