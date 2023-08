زلزال يضرب ولاية كاليفورنيا الأمريكية بقوة 5.1 ريختر (فيديو)

(وكالات)

ضرب زلزال بقوة 5.1 درجة على مقياس ريختر سواحل ولاية كاليفورنيا الأمريكية، بحسب هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

Another video of the 5.5 Earthquake that hit Ojal, California yesterday 👀#earthquake #HurricaneHilary #California #SoCal pic.twitter.com/t5FiLc2xcu — T R U T H P O L E (@Truthpole) August 21, 2023

ووفقا للهيئة، كان مركز الزلزال على مسافة 7 كيلومترات جنوب شرق مدينة أوجي، وعلى عمق 4.8 كيلومتر.

#BREAKING: A Magnitude 5.5 Earthquake shakes near Los Angeles



📌#California | #USA



A large magnitude earthquake measuring 5.5 on the Richter scale has struck parts of Northwest California. Numerous individuals have reported experiencing light to moderate tremors in Oxnard to… pic.twitter.com/V1nyC15fR2 — ApeX (@Apex644864791) August 20, 2023

وأفادت هيئة المسح الجيولوجي في وقت سابق يوم الأحد بأن زلزالا بقوة 5.2 درجة على مقياس ريختر ضرب ولاية ألاسكا الأمريكية. وكان مركز الزلزال على بعد 178 من منطقة نيكولسكي بالولاية، وعلى عمق 10 كيلومترات.

🇺🇸 Footage of the ground shaking during 5.1 magnitude #earthquake in California, USA#HurricaneHilary pic.twitter.com/1r41k58ExB — Attentive Media (@AttentiveCEE) August 21, 2023

ولم ترد معلومات حتى حينه عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية نتيجة الزلزالين.