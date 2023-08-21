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زلزال يضرب ولاية كاليفورنيا الأمريكية بقوة 5.1 ريختر (فيديو)

12:38 م الإثنين 21 أغسطس 2023

زلزال - أرشيفية

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(وكالات)

ضرب زلزال بقوة 5.1 درجة على مقياس ريختر سواحل ولاية كاليفورنيا الأمريكية، بحسب هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

ووفقا للهيئة، كان مركز الزلزال على مسافة 7 كيلومترات جنوب شرق مدينة أوجي، وعلى عمق 4.8 كيلومتر.

وأفادت هيئة المسح الجيولوجي في وقت سابق يوم الأحد بأن زلزالا بقوة 5.2 درجة على مقياس ريختر ضرب ولاية ألاسكا الأمريكية. وكان مركز الزلزال على بعد 178 من منطقة نيكولسكي بالولاية، وعلى عمق 10 كيلومترات.

ولم ترد معلومات حتى حينه عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية نتيجة الزلزالين.

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