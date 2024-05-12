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القسام تعلن استهداف عسقلان برشقة صاروخية

04:53 م الأحد 12 مايو 2024

كتائب القسام حماس المقاومة

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(مصراوي)

أعلنت كتائب القسام، اليوم الأحد، مسؤوليتها عن قصف مدينة عسقلان، قائلة إن استهدفتها برشقة صاروخية من منطقة توغل قوات الاحتلال شرق مخيم جباليا شمالي القطاع

وقالت قوات الاحتلال الإسرائيلي إنها اعترضت صاروخين في سماء عسقلان عقب انطلاقهم من قطاع غزة

ودوت صافرات الإنذار في مدينة عسقلان عقب انطلاق صواريخ المقاومة تجاه مدن غلاف غزة.

وذكرت تقارير أمريكية، أن حركة حماس لا تزال محتفظة بقدراتها القتالية شمالي القطاع من خلال مشاهد عودة القتال والمعارك لتلك المنطقة.

كتائب القسام استهداف عسقلان رشقة صاروخية طوفان الأقصى
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