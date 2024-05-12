مسؤولون إسرائيليون: حسم قضية رفح سيتزامن مع إيجاد البديل لحماس في غزة

مصراوي

قالت القناة 12 العبرية نقلا عن مسؤولين في منظومة الأمن الإسرائيلي، اليوم الأحد، إن حسم قضية رفح سيتزامن مع حسم إيجاد البديل لحماس في قطاع غزة.

وأشارت القناة 12، إلى أن قادة المنظومة الأمنية الإسرائيلية يطالبون رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو باتخاذ قرار بخصوص اليوم التالي للحرب في قطاع غزة.

وكشفت هيئة البث الإسرائيلية، أن تل أبيب تسعى لإسناد إدارة الشؤون المدنية لقطاع غزة إلى منسق أعمال حكومة الاحتلال الاشتراك مع هيئة الإدارة المدنية الإسرائيلية.

وأوضحت البث العبرية أن الخطة الإسرائيلية، تشمل السيطرة على الشؤون المدنية بغزة لفترة تمتد من 6 أشهر إلى عام كامل.

وأكدت أنه بعد انتهاء هذه الفترة المحددة، ستقوم سلطات الاحتلال بنقل اختصاصات الإدارة المدنية ومكتب التنسيق الإسرائيلي إلى وصفته بـ "جهات محلية غير مناهضة لإسرائيل".