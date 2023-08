معاناة وغضب في هاواي مع ارتفاع حصيلة الحرائق إلى 93 قتيلاً

واشنطن - (أ ف ب)

تصاعد الغضب السبت بسبب طريقة تعامل السلطات مع الحرائق التي أتت على إحدى مدن هاواي وأسفرت عن مقتل 93 شخصًا على الأقل في حصيلة هي الأعلى في الولايات المتحدة منذ أكثر من قرن.

تضرر أو دمر أكثر من 2200 مبنى في لاهاينا جراء الحرائق، وفق التقديرات الرسمية، ما تسبب في تشريد الآلاف وكلّف خسائر بقيمة 5,5 مليار دولار.

وأطلقت سلطات هاواي تحقيقا بشأن طريقة التعامل مع الحرائق، بعدما أكد السكان عدم تلقيهم تحذيرات.

تقول فيلما ريد وهي من سكان المدينة لوكالة فرانس برس "اشتعلت النيران في الجبل خلفنا ولم يخبرنا أحد بأي شيء".

وتضيف "أتعلمون متى أدركنا أن هناك حريقا؟ عندما وصل إلى الجانب المقابل لبيتنا".

تؤكد ريد التي دمر الحريق منزلها، أنها تعتمد حاليا على الصدقات وكرم الآخرين.

تابعت المرأة البالغة 63 عاما "هذا هو منزلي الآن" مشيرة إلى السيارة التي تنام فيها مع ابنتها وحفيدها وقطتيها.

واستحالت مدينة لاهاينا، المقر السابق للعائلة الحاكمة زمن الملكية في هاواي والتي يتجاوز عدد سكانها 12 ألف نسمة، أنقاضا وتحولت فنادقها ومطاعمها النابضة بالحياة إلى رماد.

طال اللهب شجرة أثأب قائمة في وسط المدينة منذ 150 عاما، لكنها نجت رغم تضرر أغصانها وفروعها.

الأكثر فتكًا منذ قرن

أعلنت مقاطعة ماوي في حصيلة محدثة مساء السبت أن عدد الوفيات المؤكدة ارتفع إلى 93، فيما حذّر حاكم الولاية جوش جرين من أن العدد سيرتفع. وقال جرين "سيستمر في الارتفاع. نريد أن نُعِدّ الناس لذلك".

وتجعل الحصيلة الجديدة هذا الحريق الأكثر فتكا في الولايات المتحدة منذ عام 1918، عندما قضى 453 شخصا في مينيسوتا وويسكونسن، وفق "الرابطة الوطنية للحماية من الحرائق" غير الربحية.

كما تجاوز عدد القتلى حصيلة حريق كامب فاير في كاليفورنيا عام 2018 الذي محا فعليا بلدة بارادايس الصغيرة من الخريطة وأودى بحياة 86 شخصا.

وقال قائد شرطة ماوي جون بيليتييه إنه تم تفقد جزء صغير من المنطقة المنكوبة والتعرف على اثنين فقط من الضحايا بسبب تفحم الجثث.

وأضاف "الجثث التي نعثر عليها تعرضت إلى حريق أدى إلى صهر المعادن"، موضحا "علينا إجراء فحوص حمض نووي سريعة للتعرف عليها". وتابع "عندما نجمع الرفات. تتفتت".

واصل عناصر الإطفاء مكافحة حريق آخر على الأقل في ماوي ليل السبت في منطقة جبلية داخلية.

وتم الإعلان عن احتواء حريق بوليهو/كيهي في الجنوب كليا ليل السبت.

"إساءة تقدير الخطورة"

وقالت عضو الكونجرس عن هاواي جيل توكودا لشبكة "سي إن إن" إن المسؤولين فوجئوا بالمأساة. وتابعت "لقد أسأنا تقدير الخطورة وسرعة النيران".

لكن الحاكم جرين دافع عن استجابة السلطات قائلا إن الوضع كان معقدا بسبب تعدد الحرائق وقوة الرياح.

وأضاف "بعد أن رأينا تلك العاصفة، نشك في أنه كان من الممكن فعل الكثير مع مثل تلك النيران السريعة التمدد".

من جانبها، أعلنت المدعية العامة في هاواي آن لوبيز أن مكتبها سينظر في "عملية اتخاذ القرارات الحاسمة والسياسات قبل وأثناء وبعد حرائق الغابات في جزيرتي ماوي وهاواي هذا الأسبوع".

عانت ماوي من انقطاع التيار الكهربائي خلال الكارثة، ما حرم العديد من السكان من تلقي تنبيهات الطوارئ على هواتفهم المحمولة، وهو أمر قالت توكودا إنه كان على المسؤولين الاستعداد له.

كما لم تطلق صفارات الإنذار، وتحدث العديد من سكان لاهاينا أنهم علموا بالحريق بسبب الجلبة التي أحدثها جيرانهم في الشارع.

وأضافت توكودا "يجب أن نحرص على العمل بشكل أفضل".

في خطتها لإدارة الطوارئ العام الماضي، وصفت ولاية هاواي مخاطر حرائق الغابات بأنها "منخفضة".

تأتي حرائق ماوي في أعقاب ظواهر مناخية قاسية أخرى في أميركا الشمالية هذا الصيف، حيث لا تزال حرائق الغابات مستعرة في أنحاء كندا فضلا عن موجة حر شديد في جنوب غرب الولايات المتحدة.

كما عانت أوروبا وأجزاء من آسيا من ارتفاع درجات الحرارة وفيضانات كبيرة مدمرة. ويقول العلماء إن ظاهرة الاحتباس الحراري التي يسببها الإنسان تؤدي إلى تفاقم المخاطر الطبيعية، ما يجعلها أكثر تواترا وفتكا.

