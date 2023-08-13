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إيكواس تعتزم إرسال وسطاء للتشاور مع العسكريين في النيجر

04:10 م الأحد 13 أغسطس 2023

إيكواس

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نيامي - (د ب أ)


بعد مشاورات بشأن تدخل عسكري محتمل ضد عزل القيادة المنتخبة ديمقراطيا في النيجر، تعتزم المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (الإيكواس) إرسال فريق وسطاء للتشاور مع الانقلابيين.

وذكرت إذاعة "فويس أوف نيجيريا" اليوم الأحد، ومقرها نيجيريا أن نواب الكتلة الاقتصادية اتفقوا على تشكيل فريق من الوسطاء خلال جلسة استثنائية أمس السبت.

وتأتي جهود الوساطة عقب أن فكرت دول الإيكواس في البداية في التدخل العسكري ضد مدبري الانقلاب، كما أمر رؤساء الدول الأعضاء قوات الجيش بالاستعداد لاستعادة النظام الدستوري خلال جلسة خاصة الخميس الماضي.

ورفض حكام النيجر الجدد حتى الآن استقبال الوفود الرسمية للإيكواس، وقد توجه وفد من رجال الدين الإسلامي إلى النيجر أمس السبت.

وكان الجيش قد عزل الرئيس وأوقف العمل بالدستور في 26 يوليو الماضي.

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