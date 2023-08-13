القوات الروسية تسقط مسيرتين أوكرانيتين على الحدود

موسكو - (د ب أ)

أعلن الجيش الروسي أنه أسقط طائرتين بدون طيار أخريين فوق منطقتي كورسك وبيلجورود الواقعتين في جنوب غرب البلاد على الحدود مع أوكرانيا، وذلك بعد أن تم الإعلان في وقت سابق اليوم، عن إسقاط مسيّرة أخرى بمنطقة بيلجورود ليلا.

وقالت وزارة الدفاع في موسكو، إنه لم يتم تسجيل وقوع إصابات أو أضرار، دون تقديم المزيد من التفاصيل.

ولم يتسن التحقق من المعلومات بشكل مستقل.

وذكرت وزارة الدفاع أن أول مسيّرة أوكرانية تم إسقاطها في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد فوق بيلجورود.

وكانت روسيا أفادت مرارا خلال الأسابيع الماضية بتسبب طائرات أوكرانية بدون طيار في أضرار في أماكن وصلت إلى العاصمة موسكو.