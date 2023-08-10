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BBC

مصرع 36 شخصا جراء حرائق الغابات بجزيرة ماوي في هاواي الأمريكية

01:34 م الخميس 10 أغسطس 2023

حرائق الغابات بجزيرة ماوي في هاواي الأمريكية

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واشنطن - (د ب أ)

لقى 36 شخصا على الأقل مصرعهم جراء حرائق الغابات بجزيرة ماوي بولاية هاوي الأمريكية إثر حرائق الغابات التي سببتها رياح إصعار دورا الذي يمر جنوب الجزيرة، حسبما أفاد بيان للمقاطعة عبر موقعها الإلكتروني.

وجاء في البيان الذي صدر في وقت متأخر أمس الأربعاء "فيما تتواصل جهود الإطفاء، تم اكتشاف إجمالي 26 حالة وفاة اليوم وسط حريق نشط في لاهينا. ولا يوجد مزيد من التفاصيل في الوقت الحالي".



وفي وقت سابق أمس، قال عمدة جزيرة ماوي، ريتشارد بيسين، إن 6 أشخاص لقوا حتفهم.

ووصف شهود العيان مشاهد مروعة في بلدة لاهينا الساحلية الأكثر تضررا، وهي وجهة سياحية خلابة للسياح الذين يزورون الأرخبيل الأمريكي في المحيط الهادئ. وقفز الأشخاص في مياه المحيط فرارا من الحرائق التي كانت تنتشر بشكل سريع.

وأفاد مسؤولون بتضرر 271 مبنى ودمر العشرات جراء ألسنة اللهب التي انتشرت في وقت متأخر من الليل وسط البلدة التاريخية، حسبما ذكرت وكالة "أسوشتيدبرس".

وتم نقل المصابين إلى المستشفيات، وهم يعانون من حروق ومشكلات في التنفس، وجرى إعلان حالة الطوارئ في ماوي وبيج آيلاند.

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حرائق الغابات هاواي جزيرة ماوي

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