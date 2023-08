مصرع 36 شخصا جراء حرائق الغابات بجزيرة ماوي في هاواي الأمريكية

واشنطن - (د ب أ)

لقى 36 شخصا على الأقل مصرعهم جراء حرائق الغابات بجزيرة ماوي بولاية هاوي الأمريكية إثر حرائق الغابات التي سببتها رياح إصعار دورا الذي يمر جنوب الجزيرة، حسبما أفاد بيان للمقاطعة عبر موقعها الإلكتروني.

وجاء في البيان الذي صدر في وقت متأخر أمس الأربعاء "فيما تتواصل جهود الإطفاء، تم اكتشاف إجمالي 26 حالة وفاة اليوم وسط حريق نشط في لاهينا. ولا يوجد مزيد من التفاصيل في الوقت الحالي".

Hawaii on fire: people rush into the water to seek safety from the fires. Fires in Hawaii, fanned by high winds, have burned many buildings around Maui, including the historic town of Lahaina. In several communities, they closed schools and evacuated people. And some local… pic.twitter.com/AFirl2ozuX