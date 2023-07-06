العراق: إصدار حكم قضائي بحق حارق نسخة من القرآن في السويد
(وكالات)
أصدر مجلس القضاء الأعلى في العراق، اليوم الخميس، مذكرة قبض بحق سلوان موميكا، الذي أحرق القرآن مؤخرا في العاصمة السويدية ستوكهولم.
وكشفت وثيقة صادرة عن وزارة الداخلية وحصلت عليها "روسيا اليوم" وجاء فيها: "عاجل جدا، إلى مديرية الشرطة العربية والدولية، نرفق طيا نشرة المعلومات ومذكرة أمر القبض الخاصة بالمتهم سلوان صباح متي موميكا، لملاحقته خارج العراق عن التهمة المسندة إليه وفق أحكام المادة (1/372) من قانون العقوبات العراقي.
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