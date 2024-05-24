الإمارات تعلق على قرار محكمة العدل الدولية بشأن عملية رفح

وكالات

علقت دولة الإمارات العربية المتحدة، على قرار محكمة العدل الدولية بشأن مطالبة إسرائيل بوقف العملية العسكرية على رفح.

ورحبت دولة الإمارات العربية المتحدة، في بيان صادر عن وزارة الخارجية بها، بقرار محكمة العدل الدولية بشأن مدينة رفح الفلسطينية، والذي طالب جيش الاحتلال الإسرائيلي باتخاذ تدابير إضافية لوقف عملياته في العسكرية.

وأوضحت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيانها، أن دولة الإمارات تشدد على أهمية التوصل لوقف فوري لإطلاق النار، وتوفير الحماية للمدنيين، ومنع وقوع المزيد من الخسائر في الأرواح، ووقف التصعيد في كافة أرجاء الأرض الفلسطينية المحتلة، والتخفيف من الوضع الإنساني الكارثي والخطير الذي يعيشه المدنيون في غزة بسبب العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع.

وشددت على ضرورة ضمان وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية لقطاع غزة بشكل عاجل ومستدام وبلا عوائق، مؤكدةً أهمية الأمر الذي أصدرته المحكمة بشأن ضرورة إبقاء معبر رفح مفتوحا لدخول المساعدات الإنسانية على نطاق واسع ودون عوائق.

وقد أصدرت محكمة العدل الدولية أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة اليوم الجمعة، أمرا يدعو إسرائيل إلى الوقف الفوري لهجومها العسكري وأي عمل آخر في رفح، في حكم تاريخي من المرجح أن يزيد الضغوط الدولية على تل أبيب بعد أكثر من سبعة أشهر من الحرب في غزة.