إعلام عبري: كبار المسؤولين الإسرائيليين يؤيدون عقد صفقة مع حماس

وكالات

قالت قناة كان الإسرائيلية، إن رئيس الأركان ورئيس الموساد ورئيس الشاباك ووزير الدفاع والوزير جانتس والوزير آيزنكوت يؤيدون التوجه لصفقة مع حركة المقاومة الإسلامية حماس، ويزعمون أنها ضرورية في هذا الوقت.

كانت وسائل إعلام إسرائيلية، أفادت اليوم الجمعة، أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو يعتزم مناقشة قرار محكمة العدل الدولية بشأن وقف الهجوم الإسرائيلي في رفح مع عدد من وزراء الحكومة الرئيسيين.

وقال مكتب نتنياهو إن رئيس وزراء الاحتلال سيتحدث مع المدعي العام ووزير العدل ووزير الخارجية ووزير الدفاع، بين آخرين، في محادثات عبر الهاتف.

وأمرت المحكمة العليا التابعة للأمم المتحدة اليوم الجمعة، إسرائيل بوقف عمليتها العسكرية "فورا" في رفح الواقعة جنوبي قطاع غزة.

وقد صدر هذا الأمر بناء على طلب عاجل قدمته جنوب أفريقيا.

ووصف القضاة الوضع الإنساني في رفح بأنه أصبح الآن "كارثيا"، وقالوا إنه من الضروري اتخاذ مزيد من الإجراءات لمنع إلحاق مزيد من الضرر بالسكان المدنيين.