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الأمن الفيدرالي: العثور على آثار متفجرات في مخزن سفينة كانت في طريقها من تركيا إلى روسيا

01:55 م الإثنين 24 يوليه 2023

العثور على آثار متفجرات في مخزن سفينة أرشيفية

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موسكو - (د ب أ)

أعلن مركز العلاقات العامة لجهاز الأمن الفيدرالي أنه تم العثور على آثار متفجرات على متن سفينة شحن الحبوب التي كانت تبحر من تركيا إلى روسيا عبر مضيق كيرتش.

وجاء في البيان الذي نقلته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، اليوم الإثنين، أنه "في 22 من يوليو، تم العثور على آثار لمتفجرات ثنائي نيتروتولوين وتيتريل في عنبر سفينة شحن حبوب أجنبية في طريقها من تركيا إلى ميناء روستوف على الدون".

وبحسب جهاز المخابرات، كانت السفينة في نهاية مايو في ميناء كيليا الأوكراني. وفي يوليو، جرى في ميناء توزلا التركي، استبدال طاقم السفينة المكون من 12 مواطنا أوكرانيا بالكامل، بالإضافة إلى أن سفينة الشحن نفسها غيرت اسمها.

وشدد مكتب الإحصاء المركزي على أن "هذه الظروف قد تشير إلى إمكانية استخدام سفينة مدنية أجنبية إرسال متفجرات إلى أراضي أوكرانيا".

ونتيجة لذلك، تم حظر عبور سفينة الشحن تحت جسر القرم.

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جهاز الأمن الفيدرالي آثار متفجرات في مخزن سفينة متفجرات على متن سفينة شحن الحبوب ميناء كيليا الأوكراني

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