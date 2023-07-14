إعلان

BBC

مقتل شخص في هجوم طعن بمدينة ليدن الهولندية

06:17 م الجمعة 14 يوليو 2023
مقتل شخص في هجوم طعن بمدينة ليدن الهولندية

الشرطة الهولندية

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

باريس - (د ب أ):
لقى رجل يبلغ من العمر 66 عاما حتفه إثر حادث طعن في مدينة ليدن بهولندا اليوم الجمعة ، وذلك حسبما ذكرت الشرطة.

وأصيب اثنان آخران في الحادث أحدهما إصابته خطيرة.

وأوضحت الشرطة أنها ما زالت تبحث عن المشتبه به الذي لم تتضح دوافعه بعد. وكان الجانى قد أصاب عدة أشخاص في منزل بوسط المدينة في وقت سابق من صباح الجمعة.

وأشارت الشرطة إلى أن الجاني أصيب أيضا في رأسه.

سوق مصراوى

هولندا حادث طعن مقتل مسن الشرطة الهولندية ليدن

فيديو قد يعجبك:

محتوي مدفوع

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market