مقتل شخص في هجوم طعن بمدينة ليدن الهولندية

باريس - (د ب أ):

لقى رجل يبلغ من العمر 66 عاما حتفه إثر حادث طعن في مدينة ليدن بهولندا اليوم الجمعة ، وذلك حسبما ذكرت الشرطة.

وأصيب اثنان آخران في الحادث أحدهما إصابته خطيرة.

وأوضحت الشرطة أنها ما زالت تبحث عن المشتبه به الذي لم تتضح دوافعه بعد. وكان الجانى قد أصاب عدة أشخاص في منزل بوسط المدينة في وقت سابق من صباح الجمعة.

وأشارت الشرطة إلى أن الجاني أصيب أيضا في رأسه.