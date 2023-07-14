مقتل شخص في هجوم طعن بمدينة ليدن الهولندية
باريس - (د ب أ):
لقى رجل يبلغ من العمر 66 عاما حتفه إثر حادث طعن في مدينة ليدن بهولندا اليوم الجمعة ، وذلك حسبما ذكرت الشرطة.
وأصيب اثنان آخران في الحادث أحدهما إصابته خطيرة.
وأوضحت الشرطة أنها ما زالت تبحث عن المشتبه به الذي لم تتضح دوافعه بعد. وكان الجانى قد أصاب عدة أشخاص في منزل بوسط المدينة في وقت سابق من صباح الجمعة.
وأشارت الشرطة إلى أن الجاني أصيب أيضا في رأسه.
سوق مصراوى
-
تبدأ من 29 جنيها.. أفضل منتجات للعناية بالطفل في الصيفتفاصيل
-
أسهل طرق للتخلص من باعوض وحشرات الصيف بدون مبيداتتفاصيل
-
أفضل تلفزيون HD LED بأعلى إمكانيات أقل من 4 آلاف جنيهتفاصيل
-
أسهل طريقة لصنع المولتن كيك في دقيقة واحدة بدون فرنتفاصيل
-
تبدأ من 110 جنيهات.. أسعار أغطية الوسائد الحرير لحماية الشعر من التساقطتفاصيل
-
في "يوم عروض أمازون برايم".. أفضل الأجهزة الإلكترونية لمنزل عصري بقسطتفاصيل
فيديو قد يعجبك: