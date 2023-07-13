الكويت تتطلع إلى استجابة الأطراف السودانية لمخرجات قمة دول الجوار بالقاهرة



الكويت - (د ب أ):

أعربت دولة الكويت عن تطلعها إلى استجابة الأطراف السودانية لمخرجات قمة دول الجوار، مرحبة فى ذات الوقت باستضافة مصر للقمة التي عقدت اليوم الخميس في القاهرة، لبحث سبل إنهاء الصراع الدائر في السودان وتداعياته السلبية على دول الجوار وعلى أمن واستقرار المنطقة.

وأكدت الخارجية الكويتية في بيان صحفي اليوم تطلع دولة الكويت إلى "استجابة جميع الأطراف لمخرجات هذه القمة وأن تسفر عن إنهاء الصراع الحالي ووضع الآليات الفاعلة لتسوية الأزمة في السودان بصورة سلمية وذلك بالاتساق مع المسارات الإقليمية والدولية الأخرى، بما يجنب السودان وشعبه آثارها السلبية ويحافظ على أمن السودان واستقرار وسلامة أراضيه وحماية مقدراته ومصالحه، وإنهاء الاقتتال الدائر فيه وحقن دماء الشعب السوداني".

كانت دول جوار السودان أكدت اليوم توافقها على ضرورة إطلاق حوار جامع لكل الأطراف السودانية، مشيرة إلى الاحترام الكامل لسيادة السودان وسلامة أراضيه وعدم التدخل فى شؤونه واعتبار النزاع الحالى شأنا داخليا.

وأشارت الدول، في البيان الختامى لقمة دول جوار السودان التي استضافتها القاهرة اليوم وألقاه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ، إلى إطلاق حوار جامع يلبي تطلعات الشعب السودانى، لافتة إلى تشكيل آلية وزارية بشأن الأزمة السودانية يكون اجتماعها الأول فى دولة تشاد.

وأعلن البيان الختامي توافق دول جوار السودان على الإعراب عن القلق العميق تجاه الأزمة فى السودان، والتوافق على الاحترام لسيادة السودان ووحدة أراضيه والتأكيد على رفض أي تدخل خارجي.