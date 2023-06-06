افتتاح السفارة الإيرانية في العاصمة السعودية

الرياض - (د ب ا):

افتتحت اليوم الثلاثاء في العاصمة السعودية الرياض سفارة طهران بحضور ممثلين من وزارتي الخارجية السعودية والإيرانية.

وجاء الافتتاح بعد 3 أشهر من توقيع الاتفاق السعودي الإيراني لاستئناف العلاقات بينهما برعاية صينية في شهر مارس الماضي.

كان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني أعلن أن السفارة الإيرانية في الرياض والقنصلية العامة الإيرانية في جدة وممثلية إيران الدائمة لدى منظمة التعاون الإسلامي سيتم إعادة فتحها رسميا اعتبارا من اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء .