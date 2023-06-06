افتتاح السفارة الإيرانية في العاصمة السعودية
الرياض - (د ب ا):
افتتحت اليوم الثلاثاء في العاصمة السعودية الرياض سفارة طهران بحضور ممثلين من وزارتي الخارجية السعودية والإيرانية.
وجاء الافتتاح بعد 3 أشهر من توقيع الاتفاق السعودي الإيراني لاستئناف العلاقات بينهما برعاية صينية في شهر مارس الماضي.
كان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني أعلن أن السفارة الإيرانية في الرياض والقنصلية العامة الإيرانية في جدة وممثلية إيران الدائمة لدى منظمة التعاون الإسلامي سيتم إعادة فتحها رسميا اعتبارا من اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء .
سوق مصراوى
-
أحدث موديلات المايوه للرجال لصيف 2023 بأسعار تبدأ من 100 جنيهاتفاصيل
-
أحدث صيحات الكاش مايوه للنساء في صيف 2023 يبدأ من 274 جنيهاتفاصيل
-
مضيئة وتعمل بـ USB.. أحدث موديلات المراوح في صيف 2023تفاصيل
-
أفضل أحذية للسباحة والشاطي 2023 بأسعار تبدأ من 130 جنيهاتفاصيل
-
أحدث صيحات المايوه للنساء لصيف 2023 يبدأ من 250 جنيهاتفاصيل
-
أفضل منتجات للقضاء على الناموس والحشرات في الصيف تبدأ من 69 جنيهاتفاصيل
فيديو قد يعجبك: