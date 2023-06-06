فنلندا تطرد تسعة من موظفي السفارة الروسية

كوبنهاجن / هلسنكى - (د ب أ):

أعلن الرئيس الفنلندي سولي نينيستو وحكومة رئيسة الوزراء بالإنابة سانا مارين اليوم الثلاثاء أن فنلندا قررت طرد تسعة موظفين من السفارة الروسية في هلسنكي.

وتردد أن موظفي السفارة المعنيين كانوا يعملون لحساب الاستخبارات الروسية وانتهكوا اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية.

وفي الوقت ذاته ، أدان الرئيس نينيستو والحكومة الفنلندية تدمير سد كاخوفكا بجنوبى أوكرانيا ، واصفين ذلك بأنه كارثة إنسانية وبيئية.

وفي أعقاب الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا ، تقدمت فنلندا ، مثل السويد ، بطلب للحصول على عضوية حلف شمال الأطلسى ناتو .

وأصبحت فنلندا عضوا في التحالف الدفاعى الغربي في بداية شهر أبريل بينما لا يزال السويديون بحاجة إلى موافقة تركيا والمجر للقبول بعضويتها فى الناتو .