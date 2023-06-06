الأوقاف الإسلامية بالقدس: عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى
القدس - (د ب أ)
أفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس باقتحام عشرات المستوطنين المتطرفين، صباح اليوم الثلاثاء، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة في ظل حراسة مشددة من الشرطة الإسرائيلية.
وذكرت دائرة الأوقاف أن "عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى، ونظموا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسًا تلمودية في منطقة باب الرحمة".
ووفق وكالة الصحافة الفلسطينية (صفا)، "نشرت شرطة الاحتلال منذ الصباح، عناصرها ووحداتها الخاصة في باحات الأقصى وعند أبوابه، لتأمين اقتحامات المتطرفين".
وأشارت الوكالة إلى أن "شرطة الاحتلال تواصل التضييق على دخول المصلين للأقصى، وتُدقق في هوياتهم وتحتجز بعضها عند بواباته الخارجية، كما تبعد العشرات عنه لفترات متفاوتة".
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