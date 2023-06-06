السعودية: وصول أول فوجين من الحجاج العرب من الجزائر والعراق

الرياض - (د ب أ)

استقبلت شركة مطوفي حجاج الدول العربية في السعودية أول فوجين من الحجاج العرب القادمين من العراق والجزائر إلى مكة المكرمة، كأول الواصلين من الحجاج العرب للموسم الحالي.

ووفق ما أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الثلاثاء، بلغ عدد أفراد الفوج الأول من الحجاج العرب القادم من الجزائر 294 حاجا ، وعدد فوج الحجاج الأول القادم من العراق 192 حاجا.

وأوضح رئيس مجلس الإدارة محمد معاجيني أن الشركة تسعي بكافة إمكاناتها إلى توفير أقصى درجات الراحة والتيسير خلال فترة أداء الحجاج لنسكهم بكل يسر وسهولة والحرص على تقديم أفضل وأرقى الخدمات والإمكانات لهم ليؤدوا مناسكهم وعباداتهم في أجواء إيمانية.

وعبر حجاج الجزائر والعراق عن بالغ سعادتهم بالجهود التي تبذلها حكومة "خادم الحرمين الشريفين" في سبيل توفير أفضل وأرقى الخدمات لحجاج بيت الله الحرام، معربين عن بالغ شكرهم وتقديرهم على ما وجدوه من حسن ضيافة واستقبال تجسد مدى اهتمام السعودية حكومة وشعباً بضيوفها الذين يفدون إليها من كافة أقطار المعمورة لأداء مناسك الحج.