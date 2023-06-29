قوات إسرائيلية تقتحم عدة قرى وبلدات فلسطينية في جنين

رام الله - (د ب أ)

اقتحمت القوات الإسرائيلية، اليوم الخميس والليلة الماضية، عدة قرى وبلدات فلسطينية في محافظة جنين بالضفة الغربية .

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية ( وفا )اليوم عن مصادر أمنية قولها إن "قوات الاحتلال اقتحمت قرى جلبون وفقوعة والجلمة، شمال شرق جنين، وتعنك والطيبة ورمانة وطورة، غربا، وبلدة سيلة الظهر جنوبا، وكثفت من تواجدها العسكري في المحافظة".

وأشارت إلى أن "قوات الاحتلال نصبت حواجز متنقلة، ما أدى الى إعاقة تحركات المواطنين، وسط تحليق مكثف لطائرات الرصد والاستكشاف" .