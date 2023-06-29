رابطة العالم الإسلامي: جريمةَ حرق المصحف مشهدٍ مُشينٍ واستفزازيّ
الرياض - (د ب أ)
أدانت رابطة العالم الإسلامي- بأشدّ العبارات- جريمةَ حرق نُسخةٍ من المصحف الشريف في العاصمة السويدية ستوكهولم، في مشهدٍ مُشينٍ واستفزازيٍّ لمشاعر المسلمين، لا سيما في عيد الأضحى المبارك.
وندَّدَ الأمين العام، رئيس هيئة علماء المسلمين،الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى ، في بيانٍ للأمانة العامة للرابطة أوردته وكالة الأنباء السعودية ( واس) اليوم الخميس ، بـ "هذه الجريمة العبثية النكراء، التي تمَّت تحت حماية الشرطة بدعوى حرية التعبير، بينما هي في حقيقتها تسيء- في جملة إساءاتها- إلى المفهوم الحقيقي والرشيد للحريات وفق مبادئها التي تنادي باحترام المقدس وعدم إثارة المشاعر نحوه بأي استفزاز تحت أيِّ ذريعة".
وجدد "التحذيرَ من أخطار الممارسات المحفزة للكراهية، وإثارة المشاعر الدينية، التي لا تخدم سوى أجندات التطرُّف".
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