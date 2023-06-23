ماكرون: التوصل إلى صيغة نهائية لتأمين 100مليار دولار لمكافحة آثار التغير المناخي



باريس - (د ب ا):

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل اليوم الجمعة ماكرون عن التوصل لصيغة نهائية بين الدول الغنية بشأن تأمين مبلغ 100 مليار دولار لمكافحة آثار التغير المناخي، كانت قد تعهدت بتأمينه قبل نحو ثلاث سنوات.

ووفقا لقناة"فرنسا 24"اليوم ناقش المشاركون فى القمة المالية العالمية في باريس وضع حجر الأساس لنظام مالي عالمي جديد، يتيح للدول النامية القدرة على مواجهة تبعات تغير المناخ ومكافحة الفقر.

وشارك في القمة المالية العالمية أكثر من 40 رئيس دولة وحكومة، بينهم نحو 20 زعيما أفريقيا إلى جانب رئيس وزراء الصين والرئيس البرازيلي، وممثلون عن المؤسسات المالية العالمية ورؤساء مؤسسات وشركات من القطاع الخاص من حول العالم ومنظمات من المجتمع المدني في باريس الخميس والجمعة.

وبحسب قناة"فرنسا 24" استهدفت القمة المالية، التي جاءت بمبادرة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إعطاء دفعة لأجندة مالية عالمية جديدة ولمحاولة إعادة تشكيل النظام الاقتصادي العالمي، وطرح فكرة "إنشاء عقد جديد بين الشمال والجنوب"، حسب بيان لقصر الإليزيه.