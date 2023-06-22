مسؤول فلسطيني : مستوطنون يقيمون بؤرة استيطانية شمال غرب رام الله

وكالات

أفاد مسؤول فلسطيني بأن مستوطنين أقاموا، اليوم الخميس، بؤرة استيطانية، على أراضي قرية أم صفا، شمال غرب رام الله، بحماية القوات الإسرائيلية.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية وفا اليوم عن رئيس مجلس قروي أم صفا مروان صباح قوله إن "مجموعة من المستوطنين مع أبقارهم استولت على أرض وسط القرية ونصبت فوقها خياما".

وأضاف أن "قوات الاحتلال نصبت حاجزا عسكريا عند مدخل القرية، وأوقفت مركبات المواطنين وفتشتها ودققت في بطاقاتهم الشخصية".

وأشارت الوكالة إلى أن "قرية أم صفا تتعرض لاعتداءات مستمرة من المستوطنين، التي كان آخرها قبل عدة أيام وأسفرت عن اقتلاع نحو 20 شتلة زيتون، والاستيلاء على خزان مياه".

ولفتت الوكالة إلى أن "مستوطنين أقاموا اليوم ستة بيوت متنقلة "كرفانات" على أراضي اللبن الشرقية جنوب نابلس، على الطريق الواصل بين مدينتي نابلس ورام الله".

وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بينيامين نتنياهو، أعلن أمس الأربعاء، عزم إسرائيل على إقامة ألف منزل في مستوطنة عيلي بالضفة الغربية المحتلة، والتي تعرضت لهجوم من قبل حركة حماس أسفر عن مقتل 4 مستوطنين.