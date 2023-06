جبل الملابس المهملة في تشيلي كبيرا جدا بحيث يمكن رؤيته من الفضاء.

(وكالات)

أصبحت الصحراء الصخرية الحمراء لهضبة أتاكاما في تشيلي أرض نفايات لعناصر الموضة الغربية المستعملة في السنوات الأخيرة، حيث انتهى الأمر بكل شيء من أحذية التزلج إلى سترات عيد الميلاد في مكب النفايات في المنطقة.

وتعكس كومة الملابس المهملة المتزايدة السمية بقايا ما يقرب من 59000 طن من الملابس المستعملة وغير المباعة التي تصل إلى ميناء إيكيكي في تشيلي كل عام من أوروبا وآسيا والولايات المتحدة. وكل ما لا يمكن بيعه عبر أمريكا الجنوبية يبقى، لأنه يتحلل ببطء.

