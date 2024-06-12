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ذروة الموجة الحارة.. حالة الطقس غدا الخميس

08:40 م الأربعاء 12 يونيو 2024
  • عرض 8 صورة
    طقس شديد الحرارة
  • عرض 8 صورة
    طقس شديد الحرارة
  • عرض 8 صورة
    طقس شديد الحرارة
  • عرض 8 صورة
    طقس شديدة الحرارة
  • عرض 8 صورة
    طقس شديد الحرارة
  • عرض 8 صورة
    طقس شديد الحرارة
  • عرض 8 صورة
    طقس شديد الحرارة
  • عرض 8 صورة
    طقس شديد الحرارة

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كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس غدا الخميس، حيث تستمر الموجة شديدة الحرارة على أغلب المناطق.

وقالت الهيئة يسود طقس شديد الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء حار على السواحل الشمالية الغربية مائل للحرارة ليلا على أغلب المناطق معتدل على السواحل الشمالية.

وتابعت الهيئة: يوجد نشاط للرياح أحيانا على القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية والشرقية ووسط سيناء.

وأكدت الهيئة، أن اليوم الخميس هو موعد ذروة الموجة الحارة والتي تستمر ثلاثة أيام.

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الموجة الحارة الطقس أمطار رياح الأرصاد الجوية درجات الحرارة
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ذروة الموجة الحارة.. حالة الطقس غدا الخميس
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