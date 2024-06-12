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تركيا تشهد أول حرائق كبرى للغابات مع الارتفاع الشديد في درجات الحرارة

08:44 م الأربعاء 12 يونيو 2024

حرائق الغابات بتركيا أرشيفية

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اسطنبول - (د ب أ)

تعاني تركيا واليونان من درجات الحرارة المرتفعة بشكل غير اعتيادي في هذا الوقت من العام، في الوقت الذي تسجل فيه تركيا أول حرائق كبيرة للغابات في هذا الفصل.

واندلعت خمسة حرائق مختلفة اليوم الأربعاء، من بينها اثنان تم السيطرة عليهما بحلول وقت متأخر في فترة ما بعد الظهيرة، وفقا لما أفاد به وزير الغابات التركي إبراهيم يومقلي عبر منصة التواصل الاجتماعي "إكس".

وتمت السيطرة على حرائق الغابات في محافظتي إسطنبول وإزمير، فيما لا تزال الحرائق الأخرى في غرب البلاد وعلى البحر الأسود مشتعلة.

ويجري نشر العديد من طائرات الإطفاء والمروحيات.

وتواصل الكتل الهوائية الدافئة القادمة من شمال أفريقيا في الإبقاء على درجات حرارة عند 45 درجة مئوية في أماكن في اليونان وتركيا حتى يوم الجمعة على الأقل، ومن غير المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع.

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