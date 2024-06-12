إعلان

BBC

موقف تخفيف الأحمال في عيد الأضحى.. متحدث الحكومة يكشف التفاصيل

10:00 م الأربعاء 12 يونيو 2024

المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتبت -داليا الظنيني:

كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، موقف خطة تخفيف الأحمال خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

وأوضح أنه بشأن إلغاء تنفيذ خطة تخفيف أحمال الكهرباء في مصر خلال فترة عيد الأضحى، أوضح أنه لم يتم دراسة هذا الموضوع حتى الآن، وإذا تم اتخاذ خطوة في هذا الشأن سيتم الإعلان عنها على الفور.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن هناك أهمية كبيرة من جانب الحكومة لتحسين أوضاع الكهرباء في مصر خلال الفترة المقبلة، مضيفا:"نعمل على زيادة موارد وزارة الكهرباء بمواجهة سارقي الكهرباء، ومن المخطط أن يتم إلغاء تخفيف أحمال الكهرباء بنهاية العام الجاري كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي مؤخرًا.

اقرأ أيضا:

احتفالًا بعيد الأضحى.. السيسي يقرر العفو عن باقي العقوبة لهؤلاء -تفاصيل القرار

عيد الأضحى.. شروط حصول الموظفين على الإجازة

التسليم فوري.. 20 صورة لشقق الإسكان المميز والحجز يبدأ 30 يونيو

المستشار محمد الحمصاني تخفيف الأحمال في عيد الأضحى متحدث الحكومة خطة تخفيف الأحمال برنامج على مسئوليتي تخفيف أحمال الكهرباء
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
متحدث الوزراء يكشف تفاصيل اتفاقية إنتاج الرقائق الإلكترونية بالتعاون مع شركات عالمية

إعلان

إعلان

عاجل - الفيدرالي الأمريكي يثبت أسعار الفائدة برابع اجتماع في 2024
* موقف تخفيف الأحمال في عيد الأضحى.. متحدث الحكومة يكشف التفاصيل
ذروة الموجة الحارة.. حالة الطقس غدا الخميس
* مقتل العشرات والتحفظ على مقيم مصري.. ماذا حدث في حريق الكويت؟
* الليلة في الساحل الشمالي بمليون جنيه.. مفيدة شيحة مهاجمةً ارتفاع الأسعار: "مش بنمشي ورا حَد"
* رغم حملات المقاطعة.. بيبسي ترفع أسعار الكانز بالأسواق يوليو المقبل