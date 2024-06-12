موقف تخفيف الأحمال في عيد الأضحى.. متحدث الحكومة يكشف التفاصيل

كتبت -داليا الظنيني:

كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، موقف خطة تخفيف الأحمال خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

وأوضح أنه بشأن إلغاء تنفيذ خطة تخفيف أحمال الكهرباء في مصر خلال فترة عيد الأضحى، أوضح أنه لم يتم دراسة هذا الموضوع حتى الآن، وإذا تم اتخاذ خطوة في هذا الشأن سيتم الإعلان عنها على الفور.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن هناك أهمية كبيرة من جانب الحكومة لتحسين أوضاع الكهرباء في مصر خلال الفترة المقبلة، مضيفا:"نعمل على زيادة موارد وزارة الكهرباء بمواجهة سارقي الكهرباء، ومن المخطط أن يتم إلغاء تخفيف أحمال الكهرباء بنهاية العام الجاري كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي مؤخرًا.

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