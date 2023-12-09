البنتاجون: إدارة بايدن استخدمت صلاحيات الطوارئ لبيع قذائف لإسرائيل دون الرجوع للكونجرس

مصراوي

قالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، مساء اليوم السبت، إن إدارة الرئيس جو بايدن استخدمت صلاحيات الطوارئ للسماح ببيع نحو 14 ألفا من قذائف الدبابات لإسرائيل.

وأوضح البنتاجون أن إدارة بايدن استخدمت صلاحيات الطوارئ دون مراجعة الكونجرس، لافتا إلى أن وزارة الخارجية الأمريكية استخدمت صلاحيات الطوارئ بموجب قانون مراقبة تصدير الأسلحة.

ولفت البنتاجون إلى أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قدم للكونجرس تبريرا مفصلا لضرورة تقديم قذائف الدبابات على الفور إلى إسرائيل.

سبق وأن نقلت صحيفة "رويترز" عن وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، اليوم السبت، تأكيدات بأن الخارجية الأمريكية وافقت على إمكانية بيع قذائف دبابات عيار 120 ملم إلى جيش الاحتلال الإسرائيلي بتكلفة تقديرية 106.5 مليون دولار.