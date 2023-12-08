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BBC

غارات كثيفة في محيط مستشفى غزة الأوروبي بخانيونس

03:56 م الجمعة 08 ديسمبر 2023

قوات الاحتلال الاسرائيلي

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مصراوي

قال مراسل قناة الجزيرة، إن طائرات الاحتلال الإسرائيلي تشن غارات كثيفة على محيط مستشفى غزة الأوروبي شرق خانيونس جنوبي قطاع غزة.

كما استهدفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، مسجدا في منطقة عبسان شرق خانيونس جنوبي غزة.

وفيما سبق أعلنت كتائب القسام الذراع العسكرية لحركة حماس، الجمعة، عن مقتل جندي إسرائيلي من الأسرى في غزة بعد اشتباك مع قوة إسرائيلية حاولت الوصول إلى الجندي وإطلاق سراحه.

وقالت الكتائب، إنه جرى اكتشاف قوة إسرائيلية خاصة أثناء محاولتها تحرير أسرى إسرائيلية والاشتباك معها؛ مما أدى لمقتل وإصابة أفراد من القوة.

وكشفت القسام عن تدخل الطيران الحربي الإسرائيلي وقصف المكان بسلسلة من الغارات "للتغطية على انسحابهم"، مشيرة إلى أن الاشتباك أدى إلى مقتل الجندي، والسيطرة على بندقية أحد الجنود وجهاز الاتصال الخاص بالقوة الخاصة.

الاحتلال الإسرائيلي غزة قطاع غزة طائرات الاحتلال الإسرائيلي محيط مستشفى غزة الأوروبي

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