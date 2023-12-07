الصحة بغزة: نسبة الإشغال في مستشفيات القطاع بلغت 206%

مصراوي

قال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة خلال مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، إن الوزارة تواجه صعوبات في إحصاء الشهداء والجرحى بسبب القصف المستمر وقطع الاتصالات، موضحا أن الاحتلال يتعمد استهداف سيارات الإسعاف وطواقم الدفاع المدني.

وأشار القدرة إلى أن 350 شهيدا و900 إصابة وصلت مستشفيات غزة خلال الـ24 ساعة الماضية، كاشفا عن ارتفاع عدد الشهداء إلى 17177 وعدد المصابين إلى 46000 منذ بدء الحرب على القطاع.

وأكد القدرة أن الاحتلال مازال يعتقل 36 من الكوادر الصحية على رأسهم مدير مجمع الشفاء الطبي محمد أبو سليمة، لافتا إلى أن المستشفى المعمداني فقدت القدرة الاستيعابية ولا تستطيع تقديم الخدمات الصحية.

وأوضح القدرة أن تصفية الخدمات الصحية في شمال غزة سيكون له تداعيات خطيرة وكارثية على الجرحى، معلنا عن صعوبات كبيرة تواجههم في تشغيل مجمع الشفاء وكذلك حاجتهم إلى دعم المؤسسات الدولية.

ولفت القدرة إلى محاولاتهم لإعادة تشغيل أي جزء من مجمع الشفاء الطبي خاصة الطوارئ، مشيرا إلى أن نسبة الإشغال في مستشفيات غزة بلغت 206%، مشددا على أن ما خرج من معبر رفح بغرض العلاج في الخارج أقل من 1% من إجمالي جرحى العدوان.