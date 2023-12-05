الرئيس التركي: إسرائيل ستُحاسب على جرائمها في غزة

(مصراوي)

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء،إن رئيس الوزراء الاحتلال الإسرائيلي بينيامين نتنياهو يخاطر بمستقبل المنطقة كاملة من أجل حساباته السياسية الداخلية.

وصرح أردوغان خلال كلمته بالقمة الخليجية التركية في الدوحة، أن إسرائيل ستحاسب على جرائم الحرب التي ارتكبتها بحق الشعب الفلسطيني من قتل للأطفال والنساء.

وأفاد الرئيس التركي، أنه يهدف للوصول إلى دولة فلسطينية ذات استقلال وسيادة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأعرب أردوغان عن أمله في الوصول إلى هدنة دائمة في قطاع غزة، أسفًا أنه لم يتم التوصل لهدنة دائمة حتى الآن.