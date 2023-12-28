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BBC

الاحتلال يعلن مقتل أكثر من 500 جندي منذ بدء الحرب

09:33 م الخميس 28 ديسمبر 2023

جيش الاحتلال الإسرائيلي

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مصراوي

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل أكثر من 500 جندي منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر.

وأضاف أنّ أكثر من 160 جندياً إسرائيلياً قتلوا منذ بدء الهجوم البري داخل غزة في أواخر أكتوبر، فيما أصيب نحو 900 جندي، في القتال مع مقاتلي حماس.

ويقول إسرائيل إنّها لن توقف حملتها في غزة "حتى تدمير حماس".

وقُتل ما لا يقل عن 1200 شخص عندما هاجمت حماس إسرائيل في 7 أكتوبر، و وأسرت نحو 240 آخرين، فيما وصل عدد الذين استشهدوا في غارات الاحتلال الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة إلى 21320 شخصاً بحسب وزارة الصحة في غزة.

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