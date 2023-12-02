البنتاجون: لن ندع حماس أو بوتين ينتصران ويمكننا دعم إسرائيل وأوكرانيا بشكل متزامن

مصراوي

قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن خلال مؤتمر صحفي، مساء اليوم السبت، إن الوزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" سرعت مساعداتها لإسرائيل للتأكد من عدم قيام حماس بما فعلته في السابع من أكتوبر مرة أخرى.

وأشار أوستن إلى أن البنتاجون عززت تمركزها في الشرق الأوسط من أجل الردع وتأمين الحماية لإسرائيل، زاعما أنها تعمل من أجل إعادة الاستقرار في المنطقة لكن إيران تزيد التوتر.

وأكد أوستن أن البنتاجون لن تقبل أي هجوم على القوات الأمريكية في الشرق الأوسط وستقوم بما يلزم لحماية قواتها، لافتا إلى أن واشنطن ستواصل ممارسة الضغط على إسرائيل من أجل حماية المدنيين في غزة وتدفق المساعدات الإنسانية.

وشدد وزير الدفاع الأمريكي على أن حماية المدنيين في غزة أمر أخلاقي وحتمية استراتيجية، لافتا إلى تأكيده على هذا لقادة الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضح أوستن أن كل دولة عليها واجب أخلاقي بالرد على هجوم مثل ما حدث يوم السابع من أكتوبر، مشيرا إلى أن حل الدولتين يبقى الطريق الوحيد للخروج من الأزمة الحالية.

ونوّه أوستن إلى أن دعم البنتاجون لأمن إسرائيل لا جدال فيه، مؤكدا أن واشنطن لن تدع حماس أو بوتين ينتصران ويمكنها دعم إسرائيل وأوكرانيا بشكل متزامن.

