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BBC

وزير الدفاع الإسرائيلي يهدد حزب الله برد مضاعف في حال أراد الحرب

04:15 م الأحد 17 ديسمبر 2023

يوآف جالانت وزير الدفاع الإسرائيلي

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(مصراوي)

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، اليوم الأحد، إن حزب الله إذا أراد التصعيد على مستوى واحد فإن الجيش الإسرائيلي بخمس أضعاف، وذلك حسبما نقلت عنه صحيفة "معاريف" العبرية.

وحذر جالانت المجتمع الدولي من أن فشله في إبعاد حزب الله اللبناني عن الحدود سيدفع إسرائيل لاتخاذ قرارات أحادية والتصرف بمفردها، مشيرًا إلى إمكانية تجنب لبنان الخوض في مواجهة مباشرة مع إسرائيل.

وصرحت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، أنها ستسافر إلى لبنان غدًا لبحث التوترات على الحدود اللبنانية بين حزب الله وجيش الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت كولونا، إن لبنان سيكون الضحية الأولى في حال نشبت حرب مع إسرائيل.

يوآف جالانت حزب الله إسرائيل الاحتلال الإسرائيلي الحدود اللبنانية

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