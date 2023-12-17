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BBC

حاولوا تركيب معدات تجسس.. حزب الله يعلن استهداف تجمعًا لقوات الاحتلال في دوفيف

04:22 م الأحد 17 ديسمبر 2023

حزب الله اللبناني

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(مصراوي)

أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الأحد، استهداف تجمعًا لقوات الاحتلال الإسرائيلي في مزارع دوفيف بالأسلحة المناسبة خلال قيامهم بتركيب معدات فنية وتجسسيًا.

وكانت قيادة الجبهة الداخلية الإسرائيلية، أعلنت إطلاق دوي صفارات الإنذار في "مرجليوت" بالجليل عند الحدود اللبنانية.

وصرحت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، أنها ستسافر إلى لبنان غدًا لبحث التوترات على الحدود اللبنانية بين حزب الله وجيش الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت كولونا، إن لبنان سيكون الضحية الأولى في حال نشبت حرب مع إسرائيل.

حزب الله تركيب معدات تجسس قوات الاحتلال دوفيف

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