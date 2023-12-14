الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 18 فلسطينيًا من الضفة الغربية

رام الله - ( د ب أ )

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلية، اليوم الخميس، 18 فلسطينيا من محافظات الضفة الغربية بينهم طفل.

وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) اليوم أن الاعتقالات شملت ثلاثة من جنين، وأربعة من بيت لحم والقدس، وثلاثة من رام الله ونابلس، وثمانية من الخليل وطوباس.

وكانت الوكالة أشارت في وقت سابق إلى أن "حصيلة الاعتقالات في الضفة الغربية بعد السابع من أكتوبر الماضي بلغت أكثر من 3640، وتشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن".