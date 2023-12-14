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BBC

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 18 فلسطينيًا من الضفة الغربية

12:37 م الخميس 14 ديسمبر 2023

جيش الاحتلال الإسرائيلي

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رام الله - ( د ب أ )

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلية، اليوم الخميس، 18 فلسطينيا من محافظات الضفة الغربية بينهم طفل.

وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) اليوم أن الاعتقالات شملت ثلاثة من جنين، وأربعة من بيت لحم والقدس، وثلاثة من رام الله ونابلس، وثمانية من الخليل وطوباس.

وكانت الوكالة أشارت في وقت سابق إلى أن "حصيلة الاعتقالات في الضفة الغربية بعد السابع من أكتوبر الماضي بلغت أكثر من 3640، وتشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن".

الاحتلال الإسرائيلي الضفة الغربية رام الله طوفان الأقصى

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