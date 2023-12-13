باحث إسرائيلي: نحن بعيدون عن إسقاط حماس والمقاومة ستستمر حتى بعد اغتيال السنوار

مصراوي

نقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية عن الباحث في مركز موشيه ديان لدراسات الشرق الأوسط مايكل ميلشتاين، اليوم الأربعاء، تصريحات يقول فيها إن إسرائيل بعيدة عن إسقاط حماس.

وأكد الباحث الإسرائيلي مايكل ميلشتاين أن المقاومة الفلسطينية ستستمر حتى بعد اغتيال السنوار.

فيما قال المؤرخ العسكري الإسرائيلي داني أورباخ للصحيفة العبرية، إن العملية العسكرية من المرجح أن تكلف المزيد من أرواح الجنود الإسرائيليين.

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