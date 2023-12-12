بعد تصريحات نتنياهو.. حماس تدعو السلطة الفلسطينية للانتقال إلى المقاومة الشاملة

(مصراوي)

صرحت حركة المقاومة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، أن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بينيامين نتنياهو عن جهوزية جيش الاحتلال الإسرائيلي لخوض حرب مع السلطة الفلسطينية تؤكد نيته استهداف الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية.

وقالت حماس، إن حديث نتنياهو أكد عدم اكتراثه بالتسوية السياسية للحرب وسعيه لترسيخ الاحتلال في الأراضي الفلسطينية خاصة في القدس والمسجد الأقصى.

ودعت حماس السلطة الفلسطينية وأجهزتها لتجاوز اتفاقيات أوسلو ووقف التنسيق الأمني والانتقال للمقاومة الشاملة.

وفي وقت سابق اليوم، قال نتنياهو إن إسرائيل تستعد لحرب محتملة مع السلطة الفلسطينية نفسها، وذلك حسبما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية.

وأشارت الهيئة التي نقلت عن نتنياهو، إلى أن "سيناريو قلب الأوكار مطروح على الطاولة في حال التعاون بين السلطة وحماس في يهودا والسامرة".