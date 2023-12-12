واشنطن: نواصل العمل مع إسرائيل للقضاء على حماس

(مصراوي)

قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، اليوم الثلاثاء، إن إسرائيل تلقت رسالة أمريكية تدعو للحد من الخسائر والأضرار التي تقع في صفوف المدنيين وتلحق بالبنية التحتية المدنية في غزة خلال العمليات العسكرية، وذلك حسبما نقلت عنه شبكة "سي إن إن" الأمريكية.



وأضاف كيربي، أن واشنطن تعلم بالخسائر الكبيرة في صفوف المدنيين في غزة، مؤكدًا أن الإدارة الأمريكية تواصل الضغط على إسرائيل لتقليل تلك الخسائر.

ومن جانب آخر، أشار كيربي إلى أن الولايات المتحدة تواصل العمل مع إسرائيل للاستمرار في القيام بعملياتها ضد حركة حماس، التي وصفها أنها تمثل تهديدًا حقيقيًا للإسرائيليين.

وفي وقت سابق نقلت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، عن مسؤولين في الإدارة الأمريكية لم تذكر اسمهم، أن هدف تدمير حركة حماس لا يبرر القتل غير الضروري "للفلسطينيين الأبرياء".