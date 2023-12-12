بايدن يستقبل رئيس أوكرانيا في البيت الأبيض اليوم

واشنطن - (د ب أ)

من المقرر أن يستقبل الرئيس الأمريكي جو بايدن نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في البيت الأبيض اليوم الثلاثاء في محاولة لدفع الكونجرس إلى إنهاء الجمود بشأن الموافقة على تقديم مزيد من المساعدات العسكرية لكييف.

وأعلن البيت الأبيض في بيان، أن بايدن دعا زيلينسكي إلى زيارة واشنطن "للتأكيد على التزام الولايات المتحدة الثابت بدعم الشعب الأوكراني في دفاعه عن نفسه ضد الغزو الروسي الوحشي".

وقال البيان إن من المتوقع أن يناقش الرئيسان "الاحتياجات العاجلة لأوكرانيا والأهمية الحيوية لاستمرار دعم الولايات المتحدة في هذه اللحظة الحرجة".

ويعتزم زيلينسكي لقاء أعضاء الكونجرس، وبينهم رئيس مجلس النواب مايك جونسون.

يذكر أن هذه هي ثالث زيارة يقوم بها زيلينسكي لواشنطن منذ بدء الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا في فبراير 2022.

وبدأ زيلينسكي زيارته للولايات المتحدة، أمس الاثنين، بلقاء وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن الذي أكد مجددا التزام بلاده بدعم أوكرانيا في التصدي للغزو الروسي لأراضيها.

وقال زيلينسكي إن أوكرانيا لن تتوقف عن الدفاع عن نفسها.

وأضاف الرئيس الأوكراني: "نعرف ما يجب أن نقوم به. ويمكنكم الاعتماد على أوكرانيا ونأمل بنفس القدر أن نتمكن من الاعتماد عليكم."

وأعلنت واشنطن أنه سيتم استنفاد الأموال التي تمت الموافقة عليها سابقا لأوكرانيا بالكامل بحلول نهاية العام.

ويتم حاليا حظر الإفراج عن المساعدات الأمريكية الجديدة بسبب نزاع سياسي داخلي بين الديمقراطيين والجمهوريين.

وأعرب العديد من النواب الجمهوريين عن شكوك بشأن دعم أوكرانيا.