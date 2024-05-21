استشهاد 7 بينهم طبيب خلال اقتحام قوات الاحتلال لمخيم جنين

(مصراوي)

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، استشهاد 7 فلسطينيين في مخيم جنين على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ومن بين الشهداء، رئيس قسم الجراحة في مستشفى جنين والذي استهدفته قوات الاحتلال في محيط المستشفى.

وبدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية داخل مخيم جنين بذريعة ملاحقة عناصر المقاومة الفلسطينية، وتأتي العملية ضمن سلسلة اقتحامات متتالية على مختلف مخيمات ومدن الضفة منذ اندلاع الحرب في غزة أكتوبر الماضي.

كما أُصيب 7 أشخاص بينهم طلاب، حيث صرح الهلال الأحمر الفلسطيني أن قوات الاحتلال تعيق وصول سيارات الإسعاف إلى المصابين.

وأفادت وسائل إعلام محلية بوقوع انفجارات عقب اقتحام قوات الاحتلال للمخيم، ومن جانبهم أعلنت المقاومة الفلسطينية تصديها لجنود الاحتلال عقب اقتحامهم.