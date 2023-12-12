حزب الله اللبناني يستهدف موقع "المالكية" الإسرائيلي

بيروت - ( د ب أ )

أعلن "حزب الله، اليوم الثلاثاء، استهداف موقع "المالكية" الإسرائيلي.

وقال حزب الله، في بيان صحفي: "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة واسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة، استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية صباح ‏اليوم موقع ‌‏المالكية‎ ‌‏ بالأسلحة المناسبة، وتمّ إصابته إصابة مباشرة".‏

وأعلنت قناة "المنار" التابعة للحزب أن "قصفًا مدفعيًا إسرائيليًا استهدف صباح اليوم أطراف بلدة عيترون في جنوب لبنان".

وتشهد المناطق الحدودية جنوبي لبنان توترًا أمنيًا، وتبادلاً لإطلاق النار بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وعناصر تابعة للمقاومة الإسلامية في لبنان، منذ الثامن من أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة.