الصحة بغزة: ارتفاع عدد الشهداء إلى 18205 في اليوم الـ66 من الحرب على القطاع

مصراوي

أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الاثنين، ارتفاع إجمالي عدد الشهداء الفلسطينيين إلى 18205 في اليوم 66 من حرب الاحتلال الإسرائيلي على القطاع.

وقال الناطق باسم الوزارة، أشرف القدرة، خلال مؤتمر صحفي، إن 208 شهداء فلسطينيين نقلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية، إلى جانب 416 جريحا جراء غارات الاحتلال.

وذكر القدرة أن ذلك يرفع إجمالي عدد الشهداء منذ الـ7 من أكتوبر الماضي إلى 18205 شهداء و49645 جريحا بجروح مختلفة، فيما يشكل المدنيون نحو 70% من الشهداء.

واستمر قصف الاحتلال الإسرائيلي العنيف من الجو والبر والبحر في أنحاء قطاع غزة، إلى جانب العمليات البرية المكثفة والقتال بين قوات الاحتلال الإسرائيلية والفصائل الفلسطينية.