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BBC

هيئة البث الإسرائيلية: الكابينت لم يصوت على السماح بدخول عمال فلسطينيين من الضفة إلى إسرائيل

11:34 ص الإثنين 11 ديسمبر 2023

نتنياهو

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(مصراوي)

أفادت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الاثنين، أنه تم الانتهاء من اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (كابينت) دون التصويت على تحويل أموال إلى السلطة الفلسطينية.

وأشارت هيئة البث، كذلك إلى أن المجلس لم يصوت على استقدام عمال فلسطينيين من الضفة الغربية.

وصرحت الحكومة الإسرائيلية، أمس الأحد، أنها ستبحث السماح بدخول نحو 130 ألف فلسطيني من الضفة الغربية للعمل في إسرائيل، إضافة إلى مسألة تحويل أموال الضرائب الفلسطينية إلى السلطة الفلسطينية، وسط احتمالية بإمكانية تحويلها عبر الولايات المتحدة.

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